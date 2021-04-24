Координационный совет азербайджанцев Швеции направил в ОБСЕ заявление

Координационный совет азербайджанцев Швеции направил заявление министру иностранных дел Швеции, представительству ООН в Швеции и ОБСЕ.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в заявлении говорится, что Армения на протяжении почти 30 лет активно минировала признанные на международном уровне территории Азербайджана.

В заявлении отмечается, что из-за заложенных армянскими вооруженными силами мин на освобожденных территориях Азербайджана погибают и получают ранения гражданские лица и военнослужащие. В заявлении говорится, что Армения не хочет предоставлять карты минных полей. В заявлении сделан призыв к правительству Швеции оказать поддержку в вопросе предоставления карт минных полей Азербайджану.

Правление Координационного совета азербайджанцев Америки также обратилось с письмом к международным организациям и членам Палаты представителей США в этой стране в связи с тем, что Армения не предоставляет карты минных полей.