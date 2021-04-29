"Странная" логика Дуньи Миятович

Прошло более 20 лет с момента вступления Азербайджана в Совет Европы. 25 января 2001 года Азербайджан стал 43 государством, членом этой влиятельной европейской международной организации.

Все эти 20 лет азербайджанский народ ждал и надеялся, что Совет Европы, как организация, призванная обеспечить главенство прав человека на Европейском континенте, наконец займется своими прямыми обязанностями и защитит права азербайджанских беженцев и перемещенных лиц, которые вот уже более 30 лет были насильственно изгнаны армянскими вооруженными силами со своей земли.

Увы, этого не произошло. Совет Европы не только не предпринял никаких реальных шагов по предотвращению одной из крупнейших гуманитарных катастроф 20 века, но и делал вид, что этого не замечает, отнекиваясь дежурными фразами типа "поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта".

То, что член Совета Европы Армения продолжала оккупировать территорию другого члена Совета Европы Азербайджана, мало интересовало чиновников в Страсбурге, которые были заняты гораздо более важным вопросом - обеспечением прав и свобод неких известных всем меньшинств, считая данную тематику основной в своей деятельности.

Следует заметить, что "скромные" чиновники Совета Европы, которые получают немалые зарплаты со взносов государств, членов этой организации, иногда склонны не замечать глобальные европейские конфликты и проблемы с правами человека у одних стран, а когда им нужно, сразу же бросаются в атаку на другие страны, которые у них явно не в фаворе.

То, что Совет Европы стал организацией с двойными, иногда даже с тройными стандартами, давно известно всем, кто мало-мальски сталкивался с деятельностью этих "объективных" международных чиновников, которые часто делят страны континента на своих и чужих, причем своим позволено все, даже оккупация территории другого государства.

А чужим, любой, даже незначительный недочет, ставится в укор, как "значительные" проблемы с обеспечением прав и свобод.

Не сделав ничего для того, чтобы осудить агрессию и оккупацию Арменией азербайджанской территории, не применив никаких санкций против агрессора, который нарушил главное право человека - право жить и трудиться на своей земле, изгнав почти 1 миллиона азербайджанцев, чиновники Совета Европы бросились на защиту Армении, которая потерпела поражение во Второй Карабахской войне.

Как всегда, первой в ряду критиков Азербайджана оказалась "большой друг" радикальной азербайджанской оппозиции, непримиримый борец за права всевозможных меньшинств, Комиссар Совета Европы по правам человека госпожа Дунья Миятович.

Сей высокопоставленный чиновник Совета Европы обратилась с пространным письмом к главе Азербайджанского государства, в котором высказала озабоченность судьбой армянских военнопленных (террористов, захваченных через две недели после вступления в силу режима прекращения огня), выразив своё недовольство открытием в Баку Музея военных трофеев разгромленной вражеской армии.

Д. Миятович, которая молчала долгое время по поводу армянской оккупации и судьбы азербайджанских беженцев, вдруг проснулась после летаргического сна и начала свою бурную деятельность по защите прав человека в регионе.

Все время омбудсмен Совета Европы игнорировала призывы азербайджанской стороны помочь в прекращении оккупации и возвращении беженцев, оставляла без внимания предупреждения о том, что замораживание конфликта приведет, в конце концов, к новым боевым действиям.

После того, как Азербайджан принудил Армению выполнить резолюции СБ ООН и добился освобождения большой части оккупированных территорий, Миятович очнулась и встала широкой грудью на защиту "прав" обиженных оккупантов.

Теперь у нее открылось второе дыхание, раздолье для бурной деятельности. Если раньше ей приходилось наезжать на Азербайджан, вступаясь за "обиженных" оппозиционеров, в том числе и за религиозных экстремистов, то сейчас можно показать все свои "таланты" в полную силу.

По мнению Миятович, Музей военных трофеев и его экспонаты "разжигают межнациональную рознь и мешают примирению". Тогда согласно этой логике, необходимо закрыть все военные музеи в мире, где выставлены трофеи, захваченные у противника, например, "Парк Победы" в Москве или "Дом Инвалидов" в Париже.

С таким же успехом под эту категорию могут попасть панорамы сражений в различных европейских городах, где также изображены поверженные враги.

Что же касается захваченных террористов, врядли кто-то может припомнить, чтобы Д. Миятович также беспокоилась о судьбе пропавших в ходе первой Карабахской войны судьбе почти 4000 азербайджанских военнослужащих и мирных граждан, исчезнувших бесследно в армянском плену.

Такая избирательность главного европейского радетеля прав человека вызывает удивление и разочарование. Также удивляет ее позиция в отношении неких армянских культурных памятников, которым по ее мнению угрожает разрушение.

Почему же Миятович ничего не говорит о тысячах азербайджанских памятников, стертых с лица земли на бывших оккупированных территориях?

Если ее беспокоят памятники, установленные после оккупации, в знак того, что все эти земли будут присвоены сопредельной страной, то это открытая поддержка территориальной экспансии Армении.

Ничего, кроме вопросов и сожаления обращение Д. Миятович не вызывает, ведь вся ее деятельность, как прежде в ОБСЕ, так и ныне в Совете Европы, всегда отличалась предвзятостью и ангажированностью. Выполняя заказы определенных туркофобских кругов, она всегда отличалась особым однобоким критицизмом ко всем процессам в Азербайджане и Турции, постоянно высказывая недовольство в отношении вопросов прав человека и свободы прессы.

Интересно, что радикальные критики нынешней власти в Азербайджане, как бы воды в рот набрали и не выразили свое негативное отношение к тенденциозной антиазербайджанской позиции своей давней подруги и защитницы, которую всегда называли своим другом.

Такое отношение показывает, что их мало волнуют национальные интересы азербайджанского народа, который победил и освободил свою землю, для них главное - это борьба за власть, ради чего они готовы пожертвовать всем.

Складывается впечатление, что своим письмом Д. Миятович открыто выражает недовольство тем, что Азербайджан победил в войне и восстановил историческую справедливость, положив конец карабахскому конфликту.

Выступая с такими, порой смехотворными тезисами, она ставит под вопрос не только свою объективность, которая не всегда была на высоте, а также компетентность, так как высказанная ею позиция наносит серьезный урон репутации Совета Европы, как организации, стремящейся к сотрудничеству всех европейских стран в единых стандартах прав человека и демократии.

Открыто заняв проармянскую позицию, Д. Миятович, видимо, решила, что данный ей мандат позволяет открыто вмешиваться во внутренние дела независимых государств.

Конечно, каждый человек имеет право но свое мнение, но международный чиновник такого ранга, прежде чем высказывать такие тенденциозные мысли, должен знать, какой будет на это реакция.

Очень интересно, что все необоснованные "претензии", высказанные Д. Миятович, полностью повторяют позицию армянской стороны, которая широко тиражируется по всему миру.

Можно предположить, что это письмо готовилось не в кабинетах Совета Европы, а где-то в Ереване, и вышло из под пера какого-то армянского чиновника среднего уровня.

Такого рода фарисейство комиссара по правам человека Совета Европы еще раз доказывает, что не всем в мире по душе победа Азербайджана, а широко раскрытые кошельки богатой армянской диаспоры могут открывать двери высоких кабинетов международных организаций, даже тех, которые всегда гордятся своей честностью и неподкупностью.

МИД Азербайджана своим ответом на это письмо поставил на место зарвавшегося "защитника" прав человека, который еще раз показала свою необъективность и предвзятость по отношению к Азербайджану, так как ни разу даже не упомянула ни о территориальной целостности, ни о том, что более 1 миллиона беженцев наконец получили возможность вернуться домой.

"Заботливая" Д. Миятович еще раз показала свое истинное лицо, которое так успешно скрывает за улыбкой и красивыми словами. Будучи родом из столицы Боснии и Герцеговины, города Сараева, она должна знать, к каким ужасающим последствиям приводят сепаратизм и межнациональная рознь.

Скорее всего, давно покинув свою историческую родину, Д. Миятович решила больше туда не возвращаться, выбрав себе тихую гавань, где-нибудь на Лазурном берегу, поэтому делает все, чтобы обеспечить себе спокойную старость.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что никакое давление и шантаж не остановят Азербайджан на пути восстановления территориальной целостности, поэтому все попытки определенных кругов воздействовать и попытаться повернуть историю вспять обречены на провал.

Пярвин Мирзазаде