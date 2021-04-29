https://news.day.az/politics/1338519.html Лавров совершит визит в Азербайджан - ДАТА
Лавров совершит визит в Азербайджан - ДАТА
Глава МИД России Сергей Лавров совершит визит в Азербайджан в начале мая. Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
Как отметила Захарова, визит запланирован на 10-11 мая.
"В ходе контактов предполагается обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене", - отметила она.
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