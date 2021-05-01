Реваншистские заявления в Армении могут поставить под вопрос ее будущее

Реваншистские заявления, звучащие сегодня в Армении, могут иметь более серьезные последствия и поставить под вопрос будущее этой страны.

Об этом сказала в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне кризис в Армении усугубился.

"Этот кризис крайне остро проявляется в социально-экономической и общественно-политической сферах, а причиной тому стала агрессивная политика властей Армении в отношении Азербайджана на протяжении 30 лет. Силы, находящиеся у власти, или диаспорские организации за рубежом всегда использовали и продолжают использовать армянский народ в качестве инструмента. Они не понимают, что причиной тяжелого положения в Армении являются именно тюркофобия и азербайджанофобия", - сказала Гусейнова.

После Отечественной войны в регионе появилось множество платформ для сотрудничества, в том числе в области транспорта и логистики. Среди подобных инициатив Зангезурский коридор занимает особое место, отметила она.

"Армения может выйти из сложной экономической ситуации, воспользовавшись этими возможностями. Армяне должны быть рады, что их включают в эти платформы сотрудничества, несмотря на враждебную позицию Армении в отношении Азербайджана. Наша страна понимает, что путь к развитию региона, установлению мира и стабильности лежит через сотрудничество. Армянская сторона должна осознать эти реалии, отказаться от враждебности, реваншистских заявлений, ненависти и обиды и понять, что для нее это сотрудничество - последний шанс выйти из сложной ситуации", - сказала Гусейнова.