Масштаб разрушений говорит о геноциде

Агдам полностью разрушен, не осталось ни одного целого здания, всё уничтожено. Единственное уцелевшее здание - это мечеть, и уцелела она только потому, что армяне использовали минареты, где размещались армянские корректировщики артиллерийского огня. Поэтому здание уцелело и не было уничтожено. Всё остальное разрушено на 100%.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам военного эксперта, город Агдам не подлежит реставрации, его надо отстраивать заново.

"Такой масштаб разрушений в современной человеческой истории был только в городах Хиросима и Нагасаки, подвергнувшихся атомной бомбардировке. И вот теперь Агдам. Поэтому очевидно понадобятся десятилетия, чтобы всё отстроить заново и восстановить. Конечно, это военное преступление, преступление против человечности. Потому что подобного рода масштаб разрушений даже не вандализм и не варварство, это что-то худшее. Это геноцид. В современном мире после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году это ещё один пример, когда город уничтожен полностью. Поэтому военные преступления, безусловно, без срока давности для тех, кто совершил эти злодеяния со стороны армянских вооруженных сил", - подчеркнул он.

Как отметил российский политолог, при пересечении линии, которая раньше разделяла оккупированные территории от той, которая находилась под контролем Азербайджана, вдоль дороги слева и справа, были сплошные минные поля.

"По дороге встречались таблички с надписью "Осторожно, мины!", предупреждающая о том, что территория вокруг заминирована. К сожалению, на других территориях, которые вернулись под контроль Азербайджана по итогам Второй карабахской войны, ситуация с минами точно такая же. Это пожалуй главная на сегодняшний день гуманитарная проблема. При этом Армения отказывается предоставить карты минных полей, тем самым ставя под угрозу жизни не только российских миротворцев и граждан Азербайджана. На минах подрываются уже и армяне, то есть гражданское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана", - полагает главред.

Наш собеседник считает, что эту проблему надо немедленно решать, она носит даже не военно-политический, а гуманитарный характер.

"Очевидно, проблему необходимо ставить на голосование Совета безопасности ООН, ввиду того, что Армения не хочет предоставлять карты минных полей. Должна быть принята специальная резолюция, принуждающая Армению предоставить Азербайджану карты минных полей. Кстати мы ждём то же самое и со стороны Европарламента и Франции, которые активно поддерживают армянскую сторону, но ничего не говорят о проблеме, связанной с армянскими минами.

В ходе поездки в Агдам мы видели красные маки на минных полях. Это красота, к которой невозможно подойти из-за риска подрыва. Поэтому красные маки на армянских минах - это такой трагический символ. Эта картина больше всего поразила всех участников поездки, помимо разрушенного Агдама. Жуткий символ, убийственная красота. Поэтому надо разминировать и надо оказывать политическое давление на Армению, в том числе со стороны России, других стран и Совета безопасности ООН, чтобы Армения предоставила карты минных полей. Они у Армении есть, но армянская сторона отказывается это сделать, что заслуживает только однозначного осуждения. Оправдания этому быть не может", - подытожил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов