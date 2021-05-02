Российские депутаты и эксперты стали свидетелями варварства, совершенного армянами в Агдаме

1 мая российские депутаты, эксперты и журналисты во время поездки в освобожденный город Агдам лично стали свидетелями варварства, совершенного армянами в Джума-мечети.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, российские гости сначала осмотрели центральную часть Агдама, в том числе разрушенные инфраструктурные объекты, руины драматического театра, были подробно проинформированы о военных преступлениях армян, разрушении ими культурных, исторических и религиозных памятников.

Было отмечено, что до армянской оккупации Агдам был одним из крупнейших и наиболее развитых городов не только Карабахского региона, но и республики. До оккупации в Агдамском районе проживало 153 тысячи человек, а в городе Агдам - более 42 тысяч человек. В районе действовало 17 промышленных предприятий. В оккупированном городе Агдам и селах района армяне разграбили, разрушили и сожгли жилые дома, общественные здания, школы, детские сады, больницы и производственные предприятия.

Затем гости посетили агдамскую Джума-мечеть. Было отмечено, что Джума-мечеть была построена в 1868-1870 годах архитектором Кербалаи Сафиханом Карабаги. Эта мечеть сооружена в соотвествии с традициями карабахской архитектурной школы. Разрушенные армянами минареты Агдамской мечети были разрушены изнутри, потолок в нескольких местах обрушен, а дизайн и надписи намеренно приведены в негодное состояние.

Было отмечено, что многие малочисленные народы в Азербайджане живут в условиях добрососедства, мирного сосуществования, в нашей стране действуют различные религиозные конфессии. Церкви и синагоги ремонтируются и восстанавливаются на государственном уровне, к свободе вероисповедания относятся чутко. Армения же, напротив, держа скот и свиней в местах религиозных верований азербайджанцев, в наших мечетях в Карабахе, агдамской Джума-мечети, оскорбила мусульманский мир и исламскую религию.