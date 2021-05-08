Президент Ильхам Алиев продемонстрировал успешную стратегию не только на поле боя, но и в информационном пространстве

Во время 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев продемонстрировал успешную стратегию не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Эта борьба в военной и информационной плоскостях была взаимодополняемой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Анализируя победу Азербайджана в Отечественной войне, становится ясно, насколько важное значение имела эта многосторонняя стратегия Верховного главнокомандующего.

Президент Ильхам Алиев неслучайно дал около 30 интервью международным СМИ как во время войны, так и после нее. И в каждом из них звучали новые мысли, взгляды и разные подходы.

Мировая общественность таким образом была проинформирована о правде, связанной с Азербайджаном, Карабахом и, самое главное, с Отечественной войной. Именно поэтому интервью Президента Ильхама Алиева все еще являются основной темой обсуждения на глобальном уровне, несмотря на то, что война закончилась семь месяцев назад.

Политические эксперты, военные аналитики и отдельные общественные деятели постоянно озвучивают эти мысли, выражая уважение Азербайджану и его Президенту.

Только одно интервью, которое Президент Ильхам Алиев дал телеканалу BBC, набрало свыше трех миллионов просмотров. Это стало настоящей революцией в истории информационной политики Азербайджана, потому что до настоящего времени ни одно связанное с Азербайджаном интервью, выступление не набирало столько просмотров в соцсетях. Примечательно, что этой публикации поставили "Нравится" более 85 тысяч пользователей, прокомментировали - до трех тысяч, а до 33 тысяч пользователей поделились видео в своих профилях.

Напомним, что это интервью главы государства набрало три миллиона просмотров только в соцсети Twitter. А с учетом аудитории международных информационных ресурсов - агентств, газет и телеканалов можно с уверенностью сказать, что это интервью Президента Азербайджана посмотрел не один миллион человек.