https://news.day.az/politics/1342229.html Президент Ильхам Алиев: Впредь фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводиться в Шуше ежегодно
Президент Ильхам Алиев: Впредь фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводиться в Шуше ежегодно
Впредь фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводиться в Шуше ежегодно.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на открытии фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше 12 мая.
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