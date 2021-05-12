https://news.day.az/politics/1342238.html В Шуше презентован сборник нот произведений азербайджанских композиторов, изданный Фондом Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО
В Шуше презентован сборник нот произведений азербайджанских композиторов, изданный Фондом Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО
В рамках музыкального фестиваля в Шуше презентован сборник Əbədi imzalar, подготовленный Фондом Гейдара Алиева и состоящий из нот произведений выдающихся представителей азербайджанской композиторской школы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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