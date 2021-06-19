Командующий Сухопутными войсками Пакистана едет в Азербайджан

Делегация во главе с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой 20 июня совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, будут рассмотрены возможности расширения военных связей.