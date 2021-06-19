https://news.day.az/politics/1354124.html Командующий Сухопутными войсками Пакистана едет в Азербайджан
Командующий Сухопутными войсками Пакистана едет в Азербайджан
Делегация во главе с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой 20 июня совершит официальный визит в Азербайджан.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, будут рассмотрены возможности расширения военных связей.
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