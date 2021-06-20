Дети Симонян призывают убивать азербайджанцев и турок

Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Facebook видео, на котором ее дети - 8-летняя Марьяна и 7-летний Баграт исполнили армянскую националистическую песню "Зартнир, лао!" ("Проснись, сынок!").

Как передает Day.Az, в подписи к ролику Симоньян написала: "Сегодняшним выборам в Армении посвящается".

Примечательно, что песня "Зартнир, лао!" посвящена восхвалению главаря армянских террористов "Арабо", который вошел в историю жестокими убийствами турок. Таким образом, Симоньян продолжает традицию всего армянства, которая велит прививать ненависть собственным детям к азербайджанцам и туркам.

Напомним, что 29 июня 1992 г. азербайджанская армия начала операцию по уничтожению попавших в окружение армянского отряда "Арабо". В ходе беспощадного боя данная группа армянских солдат была почти полностью уничтожена. Уничтожение бойцов отрядов "Арабо" под командованием главы Гянджинского батальона Мехмана Алекперова стало справедливым возмездием за зверства в отношении мирного азербайджанского населения.