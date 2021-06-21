На ирано-азербайджанской границе произойдут существенные изменения

Руководством Азербайджана и Ирана приняты важные решения в развитии двусторонних отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил сегодня президент Ирана Хасан Роухани на церемонии открытия проектов Свободной экономической зоны.

По его словам, в приграничных районах двух стран будут наблюдаться значительные положительные изменения.

"Я уверен, что отношения Ирана с Азербайджаном будут и дальше развиваться после скорой отмены санкций против Ирана", - сказал он.

Роухани отметил, что отмена санкций позволит привлечь в страну иностранных инвесторов.