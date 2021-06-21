https://news.day.az/politics/1354584.html На ирано-азербайджанской границе произойдут существенные изменения - Роухани
На ирано-азербайджанской границе произойдут существенные изменения - Роухани
Руководством Азербайджана и Ирана приняты важные решения в развитии двусторонних отношений.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил сегодня президент Ирана Хасан Роухани на церемонии открытия проектов Свободной экономической зоны.
По его словам, в приграничных районах двух стран будут наблюдаться значительные положительные изменения.
"Я уверен, что отношения Ирана с Азербайджаном будут и дальше развиваться после скорой отмены санкций против Ирана", - сказал он.
Роухани отметил, что отмена санкций позволит привлечь в страну иностранных инвесторов.
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