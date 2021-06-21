Население Армении понимает, что необходимо двигаться дальше, добиваться разблокирования коммуникаций

Население Армении понимает, что необходимо двигаться дальше, добиваться разблокирования коммуникаций.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов, передает Day.Az.

"Можно уже со всей очевидностью сказать, что партия Пашиняна одержала убедительную победу на прошедших выборах. Причина поражения оппонентов Пашиняна в первую очередь заключается в том, что население Армении в той или иной форме устало от проведения старой политики, которую реализовывали Кочарян и Саргсян и которая в конечном итоге завела Армению в тот самый социально-экономический тупик, где страна оказалась еще до начала Второй Карабахской войны. Поражение же во Второй Карабахской войне подвело черту под той политикой Армении, которая была направлена на конфликт с соседями, в первую очередь с Азербайджаном и Турцией. И соответственно, хотя большинство населения Армении об этом предпочитает вслух не говорить, в целом наступило прозрение, многие понимают, что необходимо двигаться дальше, добиваться разблокирования коммуникаций, необходимо добиваться нормализации отношений не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Потому что те маленькие "форточки" в мир через Грузию и Иран не могут обеспечить развитие Армении как нормального государства", - сказал он.

Ниязи Ниязов подчеркнул, что итоги выборов были предсказуемы: "Хотя Кочарян бросил все финансово-экономические ресурсы на то, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, сделать ему это не удалось. Однако это вовсе не означает, что взаимоотношения Азербайджана, Турции и Армении дальше будут развиваться без конфликтов и что все проблемы уже решены".