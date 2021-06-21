Население Армении понимает, что необходимо двигаться дальше, добиваться разблокирования коммуникаций.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов, передает Day.Az.

"Можно уже со всей очевидностью сказать, что партия Пашиняна одержала убедительную победу на прошедших выборах. Причина поражения оппонентов Пашиняна в первую очередь заключается в том, что население Армении в той или иной форме устало от проведения старой политики, которую реализовывали Кочарян и Саргсян и которая в конечном итоге завела Армению в тот самый социально-экономический тупик, где страна оказалась еще до начала Второй Карабахской войны. Поражение же во Второй Карабахской войне подвело черту под той политикой Армении, которая была направлена на конфликт с соседями, в первую очередь с Азербайджаном и Турцией. И соответственно, хотя большинство населения Армении об этом предпочитает вслух не говорить, в целом наступило прозрение, многие понимают, что необходимо двигаться дальше, добиваться разблокирования коммуникаций, необходимо добиваться нормализации отношений не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Потому что те маленькие "форточки" в мир через Грузию и Иран не могут обеспечить развитие Армении как нормального государства", - сказал он.

Ниязи Ниязов подчеркнул, что итоги выборов были предсказуемы: "Хотя Кочарян бросил все финансово-экономические ресурсы на то, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, сделать ему это не удалось. Однако это вовсе не означает, что взаимоотношения Азербайджана, Турции и Армении дальше будут развиваться без конфликтов и что все проблемы уже решены".