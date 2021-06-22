Баку и Исламабад обсудили расширение военного сотрудничества

Сегодня в рамках проходящей в Москве IX Международной конференции по безопасности замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с замминистра обороны Пакистана генерал-лейтенантом Мианом Мухаммадом Хилалом Хусейном, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на военное ведомство.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран и обменялись мнениями по ключевым направлениям военного сотрудничества.