https://news.day.az/politics/1355135.html Баку и Исламабад обсудили расширение военного сотрудничества
Баку и Исламабад обсудили расширение военного сотрудничества
Сегодня в рамках проходящей в Москве IX Международной конференции по безопасности замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с замминистра обороны Пакистана генерал-лейтенантом Мианом Мухаммадом Хилалом Хусейном, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на военное ведомство.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран и обменялись мнениями по ключевым направлениям военного сотрудничества.
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