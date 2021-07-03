Кампания Amnesty International против Азербайджана является настоящим преступлением

Amnesty International пытается создать своими неточными публикациями крайне искаженный образ Азербайджана, что является настоящим преступлением.

Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс, комментируя недавнее необъективное заявление Amnesty International в адрес Азербайджана накануне матча Дания-Чехия в Баку в рамках ЕВРО-2020.

"Неслучайно каждый раз, когда в Азербайджане проводится крупное спортивное мероприятие, Amnesty International начинает грязную клеветническую кампанию против правительства Азербайджана. Под дальновидным руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан идет в авангарде развития в мире спортивной дипломатии и укреплении международной дружбы посредством футбольных матчей и других мероприятий", - сказал он.

Тейс добавил, что эти отвратительные кампании наносят ущерб европейским демократическим стандартам.