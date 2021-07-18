Президент Перу принял верительные грамоты посла Азербайджана

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Перу Мамед Талыбов передал свои верительные грамоты президенту этой страны Франсиско Сагасти.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Мексике, на церемонии, проведенной в формате видеоконференции, М.Талыбов передал Ф.Сагасти приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент Перу поблагодарил за приветствия и попросил передать его приветствия Президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Ф.Сагасти отметил, что возглавляемое им правительство заинтересовано в еще большем укреплении отношений дружбы и сотрудничества между Перу и Азербайджаном, пожелал успехов послу в дальнейшей деятельности в этом направлении.