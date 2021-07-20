https://news.day.az/politics/1363346.html Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Джавадом Зарифом
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Джавадом Зарифом
20 июля состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран Джейхуном Байрамовым и Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Как сообщили Day.Az в МИД, министры поздравили друг друга с праздником Гурбан байрамы и пожелали нашим народам и странам мира, безопасности и процветания.
Министры также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.
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