https://news.day.az/politics/1364290.html Продолжается стрельба на государственной границе Азербайджана и Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Продолжается стрельба на государственной границе Азербайджана и Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
В Кельбаджарской части армяно-азербайджанской границы продолжается стрельба.
Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.
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