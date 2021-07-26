Сахиба Гафарова на переговорах с докладчиком ПАСЕ Полом Гаваном

26 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членом комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции, беженцам и народонаселению, докладчиком ПАСЕ Полом Гаваном.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, отметив на встрече, что отношения между нашей страной и Советом Европы прошли успешный исторический процесс, спикер С.Гафарова отметила, что Азербайджан всегда с уважением относился к взятым на себя за период членства в организации обязательствам и ожидает, что такая же позиция будет продемонстрирована противоположной стороной.

Высоко оценив сотрудничество Азербайджана с Советом Европы, Пол Гаван подчеркнул, что выполнение нашей страной своих обязательств заслуживает высокой оценки. Он добавил, что многие вопросы, поднятые на этой встрече, будут отражены в отчете.

На встрече также состоялся обмен мнениями об отношениях между Милли Меджлисом и ПАСЕ.