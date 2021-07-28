На Джыдыр дюзю в Шуше представители диаспоры развернули огромный флаг Азербайджана

Представители азербайджанской диаспоры, которые совершили поездку в Шушу, организованную Госкомитетом по работе с диаспорой, побывали на Джыдыр дюзю, сообщает Day.Az со ссылкой на госкомитет.

Наши соотечественники скандировали фразы "Дорогая Шуша, ты свободна!" и "Карабах - это Азербайджан!", озвученные Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

На Джыдыр дюзю они развернули огромный флаг Азербайджана и исполнили государственный гимн.

Ранее сообщалось, что десятки наших соотечественников, проживающих за рубежом, провели свой летний отдых в Азербайджане. Учитывая, что представители диаспоры находятся на родине, Государственный комитет по работе с диаспорой организовал их поездку в Шушу.

Представители диаспоры посетили главную площадь Базарбашы города Шуша - культурной столицы Азербайджана, Джыдыр дюзю, площадь, на которой установлены подвергшиеся армянскому вандализму памятники, место, где была подписана Шушинская декларация, дом Хуршудбану Натаван, родник "Хан гызы", Гянджинские ворота, мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхар ага.

Представители диаспоры также встретились с военнослужащими доблестной азербайджанской армии, подарившей Азербайджану радость победы под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами.