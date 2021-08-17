Представители азербайджанской диаспоры находятся в Шуше

Государственный комитет по работе с диаспорой организовал поездку в город Шушу второй группы находящихся в Азербайджане представителей диаспоры.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, в рамках однодневной поездки, организованной под девизом "Мы в Шуше с силой железного кулака", представители азербайджанской диаспоры ознакомятся с жемчужинами историко-культурного наследия культурной столицы Азербайджана, посетят площадь, где установлены "Обстрелянные бюсты", являющиеся доказательством армянского вандализма, место, где была подписана тесно связывающая Азербайджан и Турцию Шушинская декларация, одну из основных врат Шушинской крепости - Гянджинские врата, обладающие древней историей мечети Саатлы, Ашагы и Юхары Говхар ага, имения Мехмандаровых и Хуршидбану Натаван, Джыдыр дюзю и другие исторически значимые места.

По поручению руководства страны представители диаспоры подробно информируются о восстановительно-реконструкционных работах, проводимых в Шуше и других местах Карабаха.

Азербайджанцы, проживающие за рубежом, развевали на Джыдыр дюзю азербайджанский флаг больших размеров.

Отметим, что первая поездка представителей диаспоры в Шушу была организована Госкомитетом 27 июля и вызвал большой интерес.

Во второй поездке представителей азербайджанской диаспоры в Карабах принимают участие около 100 представителей диаспоры из 26 стран мира.