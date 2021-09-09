Правящая партия Азербайджана примет решение в связи с Рамизом Геюшовым
10 сентября состоится заседание правления правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), на котором будет рассмотрен вопрос, останется ли в рядах ПЕА бывший председатель ее Бинагадинской районной организации Рамиз Геюшов. Об этом сообщили в четверг Trend в ПЕА, передает Day.Az.
В партии отметили, что ПЕА решительно осудила видео с Геюшовым, поведение которого несовместимо с этическими нормами.
На заседании правления основным станет вопрос исключения Геюшова из рядов партии.
Отметим, что ранее в социальных сетях было размещено видео с Геюшовым, компрометирующее его.
Полномочия Геюшова в качестве председателя Бинагадинской районной организации ПЕА были приостановлены на отчетной конференции партии 30 июня.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре