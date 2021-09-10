Али Асадов на переговорах с делегацией Тюркского совета

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу встретился с делегацией во главе с генсеком Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, в ходе встречи с удовлетворением было отмечено, что Тюркский совет, укрепившись, стал важной международной организацией, и за прошедший период его престиж в мире повысился, передает Day.Az.

Было отмечено, что Азербайджан эффективно сотрудничает со странами-членами Тюркского совета как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Была выражена благодарность Совету сотрудничества тюркоязычных государств и странам-участницам организации за поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также за политическую и моральную поддержку, оказанную нашей стране во время Отечественной войны. Была подчеркнута значимость однозначной поддержки со стороны братской Турции с первых дней войны.

Были затронуты возможности, открывшиеся в результате освобождения азербайджанских земель, и отмечена важность Зангезурского коридора.

Посвященный борьбе с пандемией коронавируса внеочередной саммит Тюркского совета, проведенный в прошлом году по инициативе Президента Азербайджана, был оценен как еще один наглядный показатель солидарности тюркоязычных стран.

Было высоко оценено проведение в Баку 10-го заседания министров экономики Тюркского совета и Тюркского бизнес-форума. Было особо отмечено, что посвящение форума восстановлению освобожденных территорий Азербайджана имеет большое значение. Была выражена уверенность в том, что принятые в рамках мероприятий решения и подписанные документы внесут вклад в расширение сотрудничества между странами-членами Тюркского совета, в частности в торгово-экономической и инвестиционных областях.