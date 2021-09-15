Освобождение Баку - особый день, отражающий историческое братство Азербайджана и Турции.

Об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Twitter в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации, сообщает Day.Az.

"Освобождение Баку от оккупации Кавказской исламской армией под командованием Нуру паши 15 сентября 1918 года - это особый день, отражающий историческое братство, единство Азербайджана и Турции, поддержку в трудные времена. С глубоким уважением чтим память наших шехидов", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня исполняется 103 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации Кавказской исламской армией, в состав которой входил Азербайджанский корпус.

Освобождение Баку - событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.