Пашинян назвал причину, по которой Азербайджан начал проверку иранских грузовиков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможную причину проверки иранских грузовиков азербайджанской полицией на контролируемом им участке дороги Герус-Кафан.



"У событий, которые происходят по протяженности армяно-азербайджанской границы, много "слоев" и подтекстов. Очень важно, чтобы мы правильно понимали и правильно переводили", - сказал Пашинян, выступая в ходе правительственного часа в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он снова напомнил о законе об административном делении 2010 года, где фиксируется, что административные границы сел Эйвазлы и Чайзами соответствуют армяно-азербайджанской границе.

Таким образом, по его словам, советская административная граница превратилась в госграницу.

"Дорога Герус-Гафан на этом участке в двух местах выходит за пределы Республики Армения или некогда Советской Армении. Именно из-за этого обстоятельства в известных районах появились известные нам трафареты и опорные пункты", - отметил Пашинян.

При этом, по его словам, в декабре была достигнута договоренность о том, что эта дорога должна беспрепятственно использоваться транспортными средствами и для транзита грузов.

"Предполагаю, что так как в тексте договоренности не зафиксировано обстоятельство касательно проезда иностранных грузов, в этой ситуации Азербайджан применяет данный механизм. По всей вероятности, в ответ на те наши заявления, о том, что в заявлениях 9 ноября и 11 января не прописан пункт о предоставлении коридора через Армению", - сказал Пашинян.

И Армения, принимая, что коммуникации в регионе должны быть открыты, фиксирует, что иностранные грузы, пересекая границу страны, должны проходить таможенные, паспортные и другие пункты, как зафиксировано в договорно-правовой базе СНГ.