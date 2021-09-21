Азербайджан готовит иски против Армении в Европейском суде по правам человека

Правительство Азербайджана готовит несколько исков против Армении в Европейском суде по правам человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, который ответил на вопросы на брифинге на тему "Состояние окружающей среды и природных ресурсов в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических регионах Азербайджана".

Отметив, что Азербайджан предпримет соответствующие шаги в связи с месторождением Союдлю (Зод), которое эксплуатировалось во время оккупации, Ф.Шафиев сказал, что против компании, эксплуатирующей месторождение Зод, в одной из европейских стран, будет подан иск.