Эксперты ОИС осуществляют в Агдаме миссию по расследованию преступлений Армении, совершенных в период оккупации

Делегация в составе экспертов Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), находящаяся в Азербайджане по приглашению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Сабины Алиевой, совместно с сотрудниками аппарата омбудсмена осуществляет миссию по расследованию преступлений, совершенных Арменией на азербайджанских территориях в период оккупации.

Как сообщили в пятницу Trend в аппарате омбудсмена, основная цель миссии - провести расследование на освобожденных и на подвергшихся ракетным атакам азербайджанских территориях, собрать доказательства, подготовить отчет по результатам мониторинга и отправить его в международные организации, передает Day.Az.

Делегация находится в Агдаме и осматривает жилые дома, другие гражданские объекты, религиозные, культурные и исторические памятники, подвергшиеся разрушению армянскими военными во время оккупации.

Мониторинг проводится на территории мавзолея Панахали хана, агдамской Джума-мечети и мечети Гияслы, разрушенных культурных и социальных объектов города.

Гости также осмотрели в Агдаме заминированные в период оккупации территории.

Глава аппарата омбудсмена Азербайджана, член Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Айдын Сафиханлы подробно проинформировал членов делегации о серьезной угрозе, которую представляют мины для жизни людей, а также об их жертвах.