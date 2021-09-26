Проармянские конгрессмены не смогут навредить долгосрочному сотрудничеству Азербайджана и США

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предлагающий ввести санкции против 35 граждан России, включая таких провокаторов как главный редактор RT Маргарита Симонян, журналист Владимир Соловьев и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Конгресс США должен поддержать этот законопроект и принять соответствующую резолюцию, чтобы вышеперечисленные персоны понесли заслуженное наказание за большой ущерб Азербайджану.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Наш собеседник отметил, что Симонян, Соловьев и Эрнст совершили серьезные нарушения в сфере международных законов и прав человека и подорвали репутацию различных международных организаций. "Президент США Джо Байден должен незамедлительно инициировать санкции в отношении этих людей. Данный шаг полностью отвечает политическим интересам США", - считает эксперт.

По его словам, законопроект комитета по регламенту палаты представителей конгресса США нанесет серьезный удар по армянскому агитпропу в России, который наносил урон отношениям Азербайджана и России, а также Турции и России.

Такое решение, одобренное Комитетом по правилам Палаты, должно быть единогласно одобрено всеми членами Палаты представителей США. Такие действия укрепляют демократические институты в Европе и защищают наиболее уязвимые общества за рубежом; первостепенное значение имеет защита международного права и отстаивание правил большей прозрачности на международной арене. Все эти люди были вовлечены в темные дела и защищали скандалы, которые нанесли ущерб национальным интересам США на протяжении многих лет.

Комментируя принятую со стороны палаты представителей США поправку Карденаса-Шиффа-Шермана, требующую от Азербайджана немедленно освободить армянских военнопленных, американский эксперт заявил, что эта тройка превращает политику в грязную игру и своими действиями наносит колоссальный ущерб партнерству Вашингтона и Баку.

"После славной победы Азербайджана по итогам Второй карабахской войны США стали уделять еще больше внимания военно-политическому сотрудничеству между двумя странами. Также повысилась репутация Анкары в трансатлантических геополитических дискуссиях. Поэтому попытки проармянских конгрессменов повернуть новые реалии вспять обречены на провал", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов