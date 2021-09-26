Проармянские конгрессмены не смогут навредить долгосрочному сотрудничеству Азербайджана и США - Питер Тейс для Day.Az
Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, предлагающий ввести санкции против 35 граждан России, включая таких провокаторов как главный редактор RT Маргарита Симонян, журналист Владимир Соловьев и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Конгресс США должен поддержать этот законопроект и принять соответствующую резолюцию, чтобы вышеперечисленные персоны понесли заслуженное наказание за большой ущерб Азербайджану.
Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.
Наш собеседник отметил, что Симонян, Соловьев и Эрнст совершили серьезные нарушения в сфере международных законов и прав человека и подорвали репутацию различных международных организаций. "Президент США Джо Байден должен незамедлительно инициировать санкции в отношении этих людей. Данный шаг полностью отвечает политическим интересам США", - считает эксперт.
По его словам, законопроект комитета по регламенту палаты представителей конгресса США нанесет серьезный удар по армянскому агитпропу в России, который наносил урон отношениям Азербайджана и России, а также Турции и России.
Такое решение, одобренное Комитетом по правилам Палаты, должно быть единогласно одобрено всеми членами Палаты представителей США. Такие действия укрепляют демократические институты в Европе и защищают наиболее уязвимые общества за рубежом; первостепенное значение имеет защита международного права и отстаивание правил большей прозрачности на международной арене. Все эти люди были вовлечены в темные дела и защищали скандалы, которые нанесли ущерб национальным интересам США на протяжении многих лет.
Комментируя принятую со стороны палаты представителей США поправку Карденаса-Шиффа-Шермана, требующую от Азербайджана немедленно освободить армянских военнопленных, американский эксперт заявил, что эта тройка превращает политику в грязную игру и своими действиями наносит колоссальный ущерб партнерству Вашингтона и Баку.
"После славной победы Азербайджана по итогам Второй карабахской войны США стали уделять еще больше внимания военно-политическому сотрудничеству между двумя странами. Также повысилась репутация Анкары в трансатлантических геополитических дискуссиях. Поэтому попытки проармянских конгрессменов повернуть новые реалии вспять обречены на провал", - заключил Питер Тейс.
Абдул Керимханов
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