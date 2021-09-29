Победа Азербайджана стала самым масштабным событием в Европе за последние 30 лет

Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала самым масштабным событием в Европе за последние 30 лет, сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, передает Day.Az.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан начал успешную контрнаступательную операцию, которая обеспечила освобождение территорий страны, проложила путь к процветающему будущему для Южного Кавказа и повышению безопасности в Европе. Президент Ильхам Алиев продемонстрировал высокий уровень лидерства, превосходные способности управления государством, решимость и отвагу. Он постоянно отстаивал принципы международного права и требования резолюций Совета Безопасности ООН. Доблестные Вооруженные силы Азербайджана достигли важнейшей геополитической цели за всю историю страны. После падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года и воссоединения Германии в европейской истории не было военно-политических событий подобного масштаба", - сказал он.

Как отметил Тейс, в частности, высокий уровень подготовки Сил специального назначения Азербайджана позволил проводить военные операции с точностью, уверенностью и решимостью.

"Боевая тактика азербайджанской армии сбила противника с толку, и контрнаступательные меры осуществлялись таким образом, что для фашистских вооруженных сил Армении было очень трудно их предугадать. Одной из основ военного руководства является качественное образование, и азербайджанские военачальники дополнили свое формальное образование активным изучением современной военной науки. Правительство Азербайджана привержено делу повышения боеспособности страны, чтобы иметь возможность проводить при необходимости военные операции и реагировать на возникающие угрозы для достижения стратегических целей Баку", - добавил американский эксперт.

Питер Тейс подчеркнул, что масштабные экономические проекты, реализуемые сегодня на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе строительство Физулинского международного аэропорта, являются конкретными действиями, которые демонстрируют приверженность правительства страны развитию этих регионов: "Масштаб восстановительных работ, осуществляемых сегодня на освобожденных территориях, впечатляет", - заключил он.