Полиция США разогнала митинг армянских националистов

Полиция США разогнала митинг армянских дашнаков, пытающихся устроить антиазербайджанскую провокацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, сайт армянского националистического движения АРФ "Дашнакцутюн" сообщил сегодня, что посол Армении в США Лилит Макунц потребовала от полиции разогнать митинг, устроенный молодыми американскими дашнаками напротив посольства.

Митинг начался во время проведения в армянском посольстве в Вашингтоне мероприятия в честь 30-летия независимости Армении. Дашнаки развернули плакаты с требованием назначить в США компетентного посла вместо Лилит Макунц и подняли "флаги" фейкового сепаратистского образования "нкр".

Также они заявили, что празднование юбилея независимости оскорбляет их. Армянские дипломаты попытались уговорить их уйти, но дашнаки отказались.

После этого Лилит Макунц вызвала полицию, и та разогнала митинг.