В Ходжавенде обнаружены боеприпасы

Сотрудники отдела полиции Лачинского района регулярно проводят профилактические мероприятия по выявлению и передаче боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что во время очередных мер, проведенных сотрудниками отдела полиции Лачинского района на территории Учтепе Ходжавендского района, были обнаружены на покинутых военных позициях и переданы по назначению 1 автомат, 3 пулемета различного вида, 9 гранат, 11 обойм, 1 устройство для прицела миномета и 3500 патронов различного калибра.