Босния и Герцеговина поблагодарила Азербайджан за помощь в борьбе с пандемией COVID-19

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в рамках встречи высокого уровня, посвященной 60-летнему юбилею Движения неприсоединения в Белграде.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, был подчеркнут высокий уровень отношений.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что Босния и Герцеговина всегда поддерживала позицию Азербайджана, основанную на международном праве, в связи с решением прошлого конфликта.

Милорад Додик выразил благодарность Азербайджану за помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

На встрече стороны подчеркнули, что ускорение процесса взаимного открытия посольств придаст импульс дальнейшему развитию отношений.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.