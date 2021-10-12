Босния и Герцеговина поблагодарила Азербайджан за помощь в борьбе с пандемией COVID-19 - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в рамках встречи высокого уровня, посвященной 60-летнему юбилею Движения неприсоединения в Белграде.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, был подчеркнут высокий уровень отношений.
Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что Босния и Герцеговина всегда поддерживала позицию Азербайджана, основанную на международном праве, в связи с решением прошлого конфликта.
Милорад Додик выразил благодарность Азербайджану за помощь в борьбе с пандемией COVID-19.
На встрече стороны подчеркнули, что ускорение процесса взаимного открытия посольств придаст импульс дальнейшему развитию отношений.
Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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