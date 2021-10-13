В Москве проходит встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении, сообщили в среду Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az.

Во встрече участвуют председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос всех армян Гарегин II.

Встреча инициирована российской стороной.

Накануне состоялась встреча между председателем УМК и патриархом Московским и всея Руси.