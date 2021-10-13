https://news.day.az/politics/1391159.html В Москве проходит встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве проходит встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве проходит встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении, сообщили в среду Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az.
Во встрече участвуют председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос всех армян Гарегин II.
Встреча инициирована российской стороной.
Накануне состоялась встреча между председателем УМК и патриархом Московским и всея Руси.
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