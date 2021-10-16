В результате атак армян во время второй Карабахской войны в Тертере погибли 16 мирных жителей

В результате атак армянской стороны во время второй Карабахской войны в Тертере погибли 16 мирных жителей. Кроме того, был нанесен ущерб 7 050 строениям, включая жилые дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава Исполнительной власти (ИВ) Тертерского района Мустагим Мамедов в ходе поездки представителей дипкорпуса в освобожденные населенные пункты Суговушан и Талыш.

По его словам, в числе погибших мирных жителей - женщина и ребенок.

"Дома, которые были разрушены или повреждены во время войны, отстраиваются заново или ремонтируются. Ремонт оставшихся 136 домов будет завершен в кратчайшие сроки", - сказал Мамедов.

Отметим, что 16 октября организован визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и местных СМИ на освобожденные территории Тертерского района. В ходе визита под руководством помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмета Гаджиева дипломаты ознакамливаются с поселком Суговушан и селом Талыш.

Это седьмая по счету после 10 ноября 2020 года поездка на освобожденные территории представителей дипломатического корпуса.