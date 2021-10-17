https://news.day.az/politics/1392661.html МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией
Министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в "Twitter" поделилось публикацией, связанной с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Сегодня исполняется год со дня очередного преступления против человечности, совершенного Арменией против мирного населения Азербайджана в результате обстрела азербайджанского города Гянджа баллистическими ракетами".
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