МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией

Министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в "Twitter" поделилось публикацией, связанной с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Сегодня исполняется год со дня очередного преступления против человечности, совершенного Арменией против мирного населения Азербайджана в результате обстрела азербайджанского города Гянджа баллистическими ракетами".