Отношения между Баку и Киевом находятся на уровне стратегического партнерства

Уровень дипломатических отношений между Баку и Киевом является стратегическим. Об этом неоднократно говорили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Украины Володимир Зеленский.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал директор Дипломатической академии при МИД Украины Геннадий Надоленко, отвечая на вопрос по поводу 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной, передает Day.Az.

По его словам, отношения стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой являются важным фактором стабильности в регионе, а также весомым элементом общеевропейской безопасности.

"Украина и Азербайджан активно сотрудничают в сфере энергетики, экономического, транспортного и таможенного сотрудничества. А в рамках ГУАМ мы будем активно сотрудничать еще и в сфере профессиональной подготовки дипломатов и государственных служащих на базе Дипломатической академии Украины", - добавил Геннадий Надоленко.

Он подчеркнул, что Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики, как и современный Азербайджан - Азербайджанской Демократической Республики.