В Армении категорически не хотят открывать русские школы

Дней пять назад министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что в Узбекистане создаются пять русских школ по полной программе обучения по российской методологии в Таджикистане. Министр также добавил, что в последнее время новое армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать для Армении.

В Ереване долго молчали, но сегодня, внезапно, опровергли слова Лаврова. Министр образования Ваграм Думанян заявил, что правительство Армении не планируют открывать русские школы в стране. Если честно, учитывая последние антипутинские и русофобские настроения и митинги, другого ответа и не ожидалось. Сколько бы Москва ни протягивала руку дружбы, Ереван постоянно эту руку то кусает, то "в лес смотрит".

Между тем в соцсетях россияне, и даже некоторые армяне, обсуждают то, как обстоят дела в Азербайджане, где, по официальным данным, школ с обучением на русском языке около 350. В них учатся более 120 тыс детей. Причем, за последние пять лет количество обучающихся выросло на 50%. Русских едва ли не на руках носят, как местных, так и российских туристов. В Азербайджане большая русская диаспора, сотни русских школ, везде звучит русская речь, нет никаких антироссийских митингов, российские компании в Азербайджан приглашают, а не изгоняют, как в моноэтнической Армении.

Несмотря на то, что антироссийская риторика в Армении взлетела до космических уровней после Победы Азербайджана в 44-дневной войне, русский язык искореняется в этой стране уже долгие годы, а именно выдворяются русскоязычные (армяне или русские) за пределы Армении или закрываются школы.

Вспоминается уникальное исследование, проведенное в конце 2015 года российскими специалистами. Результаты исследования "Изучение положения русскоязычных граждан в странах СНГ и прибалтийских странах" в части, касающейся Армении, привели россиян в ужас. По их признанию, такого они не ожидали, так как сложили себе представление об этой республике по материалам российских СМИ. Все же оказалось с точностью до наоборот. Мало того, что исследователи с удивлением узнали, что остатки русского населения ускоренно покидают Армению, так еще и к ним самим в этой стране отнеслись очень негостеприимно и даже недоброжелательно.

Российским экспертам можно только посочувствовать, потому что тогда им открылась нелицеприятная правда о, так сказать, "стратегическом союзнике" и "друге России", который привык только потреблять преимущества этих отношений, ничего не давая взамен. Однако все началось не сегодня. Еще в начале 1990-х, одним махом закрыв в Армении русский сектор, наши соседи проявили черную неблагодарность. Были закрыты также все государственные школы с преподаванием на русском языке.

Шагами на этом пути стали принятие закона РА "О языке" в апреле 1993 года, устанавливающего статус армянского языка как единственного государственного и предусматривающего право на обучение на русском языке только этнических русских. Выступление министра образования и науки РА Армена Ашотяна перед Национальным Собранием в 2014 году с инициативой открытия пятнадцати школ с русским языком обучения собрала толпу недовольных граждан перед зданием армянского парламента и поэтому была отвергнута самим министром. Масла в огонь добавил независимый депутат Теван Погосян в марте 2016 года после заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, где официальные лица общались на русском языке без привлечения переводчиков. По этому поводу Погосян, в частности, заявил: "Несмотря на то, что обе стороны свободно владеют русским языком и подобным образом легче проводить обсуждения, тем не менее, в ходе подобных встреч должен быть обеспечен синхронный перевод".

Всего этого в Ереване показалось мало и сегодня продолжают "добивать" вопрос. Такое отношение к русскому языку может быть негативно воспринято Москвой, которая уделяет большое внимание укреплению позиций русского языка в мире. Заметим, что Россия не считает нужным открыто вмешиваться в эту ситуацию, хотя это бьет по ее интересам в Армении. Однако это не значит, что российская сторона спит и видит сны. Несмотря на неоднократные попытки Кремля сгладить острые углы с малоопытными партнерами в Ереване, тональность сигналов, поступающих из Армении в адрес России, менялась лишь в худшую сторону и сегодня, смотря на все эти ежедневные митинги с матом в адрес Владимира Путина, можно сказать, что Армения превратилась во враждебное России государство. И останавливать антироссийские истерики никто не собирается.

М. Ахмедзаде