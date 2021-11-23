Пашиняновский депутат спустился с небес после неудачной шутки о делимитации границ с Азербайджаном

Между оборонными ведомствами Армении и Азербайджана должна быть установлена прямая связь для оперативного разрешения ситуации на границе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом во вторник журналистам заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности, депутат от правящей партии "Гражданский Договор" Андраник Кочарян.

"Сохраняющееся напряжение будет постоянно сопровождать всех нас до тех пор, пока стороны не войдут в этап делимитации и демаркации границ, но при этом очень важно сформировать внутри страны стабильную ситуацию...", - отметил глава комиссии.

Отвечая на вопрос о том, по каким картам будет осуществляться делимитация и демаркация границ, Кочарян с юмором заметил, что армянский народ заинтересован в данном процессе по картам Тиграна Великого. Однако далее депутат признал, что речь будет идти об имеющих правовую основу картах 1920-х годов.