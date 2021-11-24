В Армении признали превосходство азербайджанской армии

Армянские чиновники, пытавшиеся поначалу оправдать разгромное поражение в 44-дневной войне в Карабахе вымышленной помощью третьих сил, участием наемников и прочими выдумками, как бы им ни было тяжело, спустя год постепенно начали признавать, что исход войны предопределило превосходство азербайджанской армии над армянской.

Так, сегодня на встрече с российскими журналистами спикер парламента Армении Ален Симонян признал, что превосходство азербайджанской армии в воздухе, наличие у нее турецких ударных беспилотников Bayraktar решило исход военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

"У нас не было проблем с количеством людей, у нас была проблема с тем, как воевать с теми байрактарами, которые не может сбить техника, имеющаяся у нас в наличии. Мы вывели порядка 25 тыс. наших военных с территорий, которые перешли под контроль Баку", - цитирует его пресс-служба парламента.

Возможно, на такие признания армянских чиновников сподвигло недавнее обострение на армяно-азербайджанской границе, когда после очередной армянской провокации азербайджанская армия нанесла очередной сокрушительный удар по ВС Армении, в результате которого помимо уничтожения живой силы, еще 32 армянских военнослужащих были задержаны. Азербайджанская армия в один день за несколько часов боев наглядно продемонстрировала свое преимущество, и тут уже никакими сказками про наемников не оправдаешься. Как бы ни пыталось армянское руководство ввести в заблуждение как свое население, так и международную общественность, но правда все равно рано или поздно всплывает наружу, что лишний раз доказывает сегодняшнее признание Алена Симоняна.