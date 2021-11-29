Поздравления ряда стран ОДКБ в адрес Азербайджана показали, что у Армении нет веса в этой организации

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) по суммарной площади территории входящих в нее стран (7 937 197 квадратных километров), численности их населения (488 405 949) и ВВП (6,3 триллиона долларов) занимает важное место среди экономических и политических институтов, что подразумевает наличие больших возможностей для диверсификации транспортных коридоров, развития связей в сферах грузоперевозок, сельского хозяйства, промышленности и других. Стратегическое партнерство и союзнические отношения Азербайджана с большинством стран-участниц ОЭС расширяет его возможности в этой организации.

Об этом сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан придает большое значение своей миссии во всех международных организациях, членом которых является, и ответственно относится к деятельности в рамках ОЭС.

Азербайджан в основном придает большое значение развитию сотрудничества с государствами, с которыми его связывают дружественные отношения, общие культура, язык, история, духовные ценности, такими как страны ОЭС, отметил политический обозреватель.

"Если представить себе деятельность и инициативы Азербайджана в Тюркском совете, ОИС, Движении неприсоединения, то становится очевидной важная роль нашей страны в развитии этих организаций", - сказал Мирзабейли.

По его словам, поздравление азербайджанскому народу и правительству в связи с прекращением 30-летней оккупации, отраженное в итоговой Ашхабадской декларации XV саммита ОЭС, является неслучайным.

"Это высокая оценка, которая дана международному имиджу Азербайджана, решимости азербайджанского народа к борьбе, решительной и дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, его профессионализму в дипломатической сфере, а также поддержка справедливой позиции Азербайджанского государства, опирающегося на нормы и принципы международного права. И то, что три страны ОЭС, поздравившие Азербайджан, одновременно входят и в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой представлена и Армения, усиливает важность моментов в Ашхабадской декларации по обеспечению территориальной целостности нашего государства. А это, безусловно, очередной дипломатический успех и победа Президента Ильхама Алиева. То, что Азербайджан с восстановлением территориальной целостности поздравили Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, которые являются членами ОДКБ и представлены в ОЭС, свидетельствует о важном значении, придаваемом отношениям с нашей страной. В то же время это демонстрирует и отношение к Армении. То есть Армения не имеет веса в этом военно-политическом блоке, с этой страной невыгодно налаживать союзнические отношения и тесно сотрудничать. От Армении не стоит ожидать принципиальной поддержки и приверженности союзническим отношениям", - сказал политический обозреватель.