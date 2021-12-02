https://news.day.az/politics/1410833.html ЕС готов поддержать мир на Южном Кавказе - Жозеп Боррель
ЕС готов поддержать мир на Южном Кавказе - Жозеп Боррель
Евросоюз поддерживает меры по налаживанию долгосрочного мира на Южном Кавказе.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы призываем Азербайджан и Армению придерживаться договоренностей о прекращении огня и готовы оказать поддержку существующим мерам по налаживанию мира в регионе", - сказал он.
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