https://news.day.az/politics/1411379.html Обезврежен армянский провокатор, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Обезврежен армянский провокатор, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Нейтрализован армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавендском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Инцидент произошел 3 декабря около 13:00.
Сообщается, что мужчина попытался завладеть оружием военнослужащего, но тот, выстрелив в воздух, в целях самообороны обезвредил нападавшего.
Командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкого мониторингового центра проинформировано о произошедшем.
Ведется расследование.
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