Обезврежен армянский провокатор, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде

Нейтрализован армянин, напавший на азербайджанского военнослужащего в Ходжавендском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел 3 декабря около 13:00.

Сообщается, что мужчина попытался завладеть оружием военнослужащего, но тот, выстрелив в воздух, в целях самообороны обезвредил нападавшего.

Командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкого мониторингового центра проинформировано о произошедшем.

Ведется расследование.