https://news.day.az/politics/1412899.html Международный суд в Гааге обеспечил ходатайство Азербайджана
Международный суд в Гааге обеспечил ходатайство Азербайджана
7 декабря 2021 года Международный суд в Гааге обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны физических лиц и организаций, действующих на территории Армении и нацеленных на азербайджанцев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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