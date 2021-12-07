7 декабря 2021 года Международный суд в Гааге обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны физических лиц и организаций, действующих на территории Армении и нацеленных на азербайджанцев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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