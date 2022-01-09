Европе следует заняться своими проблемами, а не Казахстана

Автор: Мехти Ахмедзаде

То, что на Западе не любят развивающиеся страны, проводящие независимую внешнюю и внутреннюю политику, и не желающие попадать в чью-либо сферу влияния, - давно известный факт. Европа любит притворяться "очагом демократии", но как мы видим на деле, сама испытывает с этим довольно больши проблемы. Ппри этом, она не перестает сувать свой нос в чужие, внутренние дела. Причем, Запад делает это так неумело, что ярко проявляется политика двойных стандартов, которой Европа придерживается довольно долгое время. На этот раз "критике" европейских политиков подвергся Казахстан и происходящие в нем недавние события, являющиеся его внутренним делом, в которое не должны вмешиваться другие страны.

Перед тем, как мы расскажем вам о том, что заявили в Европе по поводу казахских беспорядков, хотим вспомнить одну шокирующую историю, которая имела место буквально неделю назад и взбудоражила Интернет. Это новость о том, как в Амстердаме полиция спустила собак на протестующих жителей, недовольных нескончаемыми ковид-ограничениями, которые ни к чему не приводят, кроме как экономически душат население. В тот день произошло несколько столкновений между полицейскими и участниками протестов. Местная прокуратура и полиция запретили проводить в городе демонстрацию против ограничений для борьбы с COVID-19, аргументировав это "отказом организаторов обеспечить безопасное проведение мероприятия".

И как не удивительно, никто в Европе не осудил подобное поведение и грубейшее нарушение прав человека. Но вот, как решили высказаться по поводу ситуации в Казахстане:

Например, в правительстве Германии призвали "все стороны конфликта к сдержанности и благоразумию".

"Нынешнее развитие событий и случаи проявления насилия вызывают у Берлина большую обеспокоенность", - заявила заместитель официального представителя правительства Кристиане Хоффман. "Мы убеждены в том, что насилие никогда не может быть адекватным ответом. Поэтому мы призываем все стороны к деэскалации и мирному разрешению ситуации", - подчеркнула она.

Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что оно внимательно изучит все сообщения о действующем в Казахстане приказе силовикам и армии "стрелять на поражение". "С точки зрения правительства Германии, необходимо четко заявить, что применение смертоносной силы, боевого оружия против гражданских лиц, тем более, когда задействованы вооруженные силы, должно быть самым последним средством", - заявил официальный представитель германского МИДа. Правительство Казахстана и все высокопоставленные официальные лица несут ответственность за защиту гражданского населения, добавил он.

"Кто стреляет без предупреждения в демонстрантов, чтобы убивать, тот покинул круг цивилизованных государств", - написал в своем микроблоге Twitter министр юстиции ФРГ Марко Бушман, совершенно позабыв о том, как в Нидерландах спустили собак на недовольных мирных жителей.

"К прекращению насилия в Казастане" призвали также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президент Франции Эммануэль Макрон, встречавшиеся в Париже в связи с началом председательства Франции в Совете Европейского Союза. Заявив, что она с беспокойством следит за обострением ситуации в центральноазиатской стране, глава Еврокомиссии обратилась к участникам конфликта с призывом "прекратить насилие" и заверила, что "ЕС готов помочь там, где это возможно".

То, что Европа пытается влезть во внутренние дела стран СНГ, умалчивая о своих проблемах с демократией, лишь говорит о том, что двойные стандарты ныне составляют основу западной политики и работы западных СМИ.

Конечно же, сегодня мы не услышим заявлений европейских политиков о том, как в странах ЕС грубо нарушаются права человека. Неудачная борьба Европы с пандемией привела к тому, что на шеях у людей все туже и туже затягивается веревка и терпеть бездействие и бездарность своих политиков они больше не намерены. Перед тем как суваться "помогать решать проблемы Казахстана" ЕС непременно необходимо разобраться со своими "собаками", в том числе и с теми, которые были спущены на жителей Амстердама.