Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба ВС Турции генералу армии Яшару Гюлеру.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в соболезновании говорится:
"Глубоко опечален известием о гибели трех военнослужащих турецкой армии в результате подлого теракта в районе Акчакале Шанлыурфы.
Ваша боль - наша боль.
Мы всегда на стороне вооруженных сил братской Турции в ожесточенной борьбе с терроризмом и всеми силами поддерживаем вас.
Упокой Аллах души шехидов, разделяю горе их близких и приношу глубочайшие соболезнования их семьям.
Аллах рехмет элясин".
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