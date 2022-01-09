Закир Гасанов выразил соболезнования Хулуси Акару

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба ВС Турции генералу армии Яшару Гюлеру.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, в соболезновании говорится:

"Глубоко опечален известием о гибели трех военнослужащих турецкой армии в результате подлого теракта в районе Акчакале Шанлыурфы.

Ваша боль - наша боль.

Мы всегда на стороне вооруженных сил братской Турции в ожесточенной борьбе с терроризмом и всеми силами поддерживаем вас.

Упокой Аллах души шехидов, разделяю горе их близких и приношу глубочайшие соболезнования их семьям.

Аллах рехмет элясин".