Армения, побежденная Пашиняном: подаст ли Воваевич иск в ЕСПЧ против себя?

Автор: Акпер Гасанов

Перефразируя известное выражение Вольтера, можно констатировать, что если бы этого решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не было, то его нужно было бы придумать. Уж больно оно трагикомично. Судите, впрочем, сами. Многое будет понятно уже с первых слов повествования. Итак, в ЕСПЧ завершились коммуникации по делу с говорящим названием "Пашинян против Армении".

Сразу вспоминается классическое "пчелы против меда", но не тут-то было. Да, заявителем по делу выступает действующий премьер-министр Армении, но нужно понимать, что речь идет о прежнем Пашиняне, который не только не был тогда премьер-министром РА, но и бородой и бейсболкой еще не обзавелся. Никол, которого тогда по отчеству никто не именовал даже в шутку, был в то время журналистом и занимал должность главного редактора оппозиционной газеты "Айкакан Жаманак".

А еще, он тогда был активным сторонником и членом предвыборного штаба кандидата Левона Тер-Петросяна. Речь идет о событиях, предшествовавших президентским выборам в РА 2008 года. Согласно жалобе, 23 октября 2007 года Никол Пашинян вместе с группой других сторонников Тер-Петросяна провел уличное шествие с целью информирования общественности о предстоящем митинге. Заявитель утверждает, что полиция сначала потребовала остановить шествие, а затем напала на участников и арестовала их.

Позже, 19 февраля 2008 года, в Армении прошли президентские выборы. Основными претендентами были тогдашний премьер-министр Серж Саргсян, представлявший правящую партию, и главный кандидат от оппозиции Левон Тер-Петросян. Сразу же после объявления предварительных результатов выборов Тер-Петросян призвал своих сторонников собраться на площади Свободы в центре Еревана, чтобы выразить протест против нарушений на выборах. Власти ответили незаконным преследованием сторонников оппозиции.

В итоге, 1 марта 2008 года на площадь Свободы в Ереване прибыла милиция. Пашинян говорит, что ее сотрудники напали и жестоко избили демонстрантов, разбивших лагерь на площади. Власти Армении тогда утверждали, что Никол Пашинян вступил в сговор с кандидатом в президенты Левоном Тер-Петросяном и рядом его сторонников, чтобы, если Тер-Петросян потерпит поражение на президентских выборах, развязать "целый комплекс действий, направленных на не конституционную узурпацию государственной власти".

И вот уже 3 июля 2009 года Пашинян предстал перед районным судом Кентрон и Норк-Мараш Еревана, который постановил задержать его на срок два месяца. Так вот, в своем обращении в Евросуд Никол Пашинян жалуется, что, в соответствии со статьей 5 Конвенции, его содержание под стражей было незаконным. Пашинян также утверждает, что он был привлечен к ответственности и осужден за выступления и заявления, сделанные во время мирных демонстраций. Кроме того, его преследование было политически мотивированным и было направлено на предотвращение его оппозиционной деятельности.

Уже 18 января Страсбургский суд объявит о своем решении. По предварительной информации, Евросуд признал нарушение прав армянского премьер-министра в феврале 2008 года. И это будет забавно. По целому ряду причин. К примеру, сторонники Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна называют Пашиняна прежнего разлива дешевым провокатором.

Они указывают на то, что Пашинян нового разлива, то есть премьер-министр РА, он отдал приказ об отправке подразделений ВС РА в количестве 100 человек, в качестве части миротворческих сил ОДКБ, в Казахстан. В РА пришли в ужас от уровня цинизма, лицемерия и вранья, который стараниями властной команды и лично Никола царил в эти дни в армянском информационном поле в связи с этим решением.

"Когда премьер Пашинян получил обращение президента Казахстана и проконсультировался с руководством ОДКБ, в Казахстане уже происходили не революционные процессы, то уже были террористические акты", - заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян в эфире Общественного телевидения РА. Лучше бы он помалкивал.

Потому, что армянские СМИ поймали его на слове и указали на то, что таким образом Григорян фактически признает, что события 1 марта 2008 года в Армении тоже были терактами. После чего появилась куча заявлений и публикаций о том, что для нынешней армянской власти, манипулирующей темой "1 марта" и сделавшей ее своего рода трамплином, дабы дорваться до руля управления государством, это было поистине судьбоносное признание, которое теперь приобретает вовсе комичный вид, в свете ожидаемого решения ЕСПЧ.

Получится ведь, что Пашиняна прежнего признали правым в действиях, которые секретарь Совбеза РА сравнивает с террористическими актами. Маразм?! Еще какой. Но такова сегодняшняя Армения, в которой оппозицией считаются вчерашние карабахские сепаратисты, которые десятилетиями грабили страну, но в итоге были отправлены на политическую свалку Пашиняном, который уже отрастил бороду и надел бейсболку.

И вот эти персонажи, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, сейчас рвут на голове волосы и утверждают, устами своих "говорящих голов", что нужно было РА обратиться в ОДКБ после президентских выборов 2008 года и после того, как Пашинян начал свой поход со сторонниками из Гюмри в Ереван в 2018 году. Не обратились они тогда, не назвали Пашиняна террористом, а теперь он не только премьер-министр РА, но и , судя по всему, выиграет дело против возглавляемой им страны в ЕСПЧ.

Остается посоветовать Николу Воваевичу не останавливаться на достигнутом и подать теперь иск против Армении за оккупацию территорий Азербайджана, за варварский грабеж наших земель. Может он подать иск и против самого себя, за приказы о ракетных ударах по Гяндже, Тертеру и иным городам Азербайджана в ходе 44-дневной войне, в результате чего погибли старики, женщины и дети. Ведь реноме предателя в своей стране Пашинян уже заслужил.

После оглашения решения ЕСПЧ эти обвинения зазвучат с еще большей силой. Так почему бы не попытаться заработать уважение в глазах не Армении, а цивилизованных государств мира, подав иск в ЕСПЧ за ее множественные преступления против Азербайджана?! Иронизирую, конечно, но ничего, кроме ироничного отношения, а также презрения, ни Пашинян, ни Армения в целом, не заслуживают.