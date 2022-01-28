Кямран Алиев встретился с федеральным генпрокурором Германии

28 января в рамках рабочего визита в Германию uенеральный прокурор Кямран Алиев встретился в городе Карлсруэ со своим немецким коллегой Петером Франком.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, в ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе относительно борьбы с терроризмом, незаконной миграции, преступлениях, совершенных на почве ненависти, бытового насилия, легализации доходов, полученных преступным путем, коррупционных преступлений и других.

С целью усиления и дальнейшей интенсификации связей между соответствующими структурами наших стран было предложено подписать меморандум о сотрудничестве.