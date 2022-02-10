Правда об Армении довела Пашиняна до истерики

Автор: Мехти Ахмедзаде

Истерия в Армении, продолжающаяся почти неделю из-за слов президента Беларуси Александра Лукашенко, добралась и до премьер-министра Никола Пашиняна. Как известно, в интервью Владимиру Соловьеву президент Беларуси, говоря о перспективах присоединения новых стран к Союзному государству России и Беларуси, заявил: "Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел", - сказал Лукашенко.

Никол долго терпел, молчал, но, конечно же, было ясно, что он горел изнутри. В конечном итоге армянский премьер все-таки взорвался и решил покидать камней в сторону Лукашенко, который весьма откровенно и объективно высказался о реальном уровне армянской государственности.

Сперва Пашинян пустил в ход депутатов и общественных деятелей, которые пытались найти чем бы задеть беларусов, но все тщетно, ибо со стороны это выглядело очень смешно. Например, одним из первых захотел задеть Беларусь депутат Овик Агазарян, который не нашел ничего лучше, как указать на "мусор в аэропорту Минска" в ответ на колющие глаза слова Лукашенко. Как и подобает любому армянскому депутату, Агазарян ляпнул чушь без предоставления каких-либо фактов, ведь на самом же деле визитная карточка города Минска, да и его аэропорта, в частности - это чистота; все - от прилегающей территории с фонтанами и украшениями до санузлов содержится в идеальном блеске. По иронии судьбы в этот же день новоизбранный мэр Еревана объявил на всю страну, что столица превратилась настоящую свалку и мусорку (соответствующие фотографии к этому заявлению были приложены).

После этого комедия пошла лишь по нарастающей. Посла Беларуси вызвали в МИД, так и не объявив потом о чем с ним пытались поговорить, а потом убедившись в бездарности своих людей, Пашинян, воспользовался "железной логикой", мол все надо делать самому, вышел на трибуну армянского парламента и выложил целый монолог, главным "козырем", которого стала фраза "...Вы видели когда-нибудь, чтобы я ходил по улицам с автоматом?". По завершению своей истерической речи армянский премьер гордо указал на то, как "Армения получает международных партнеров отзывы о том, что является демократическим государством". Таким образом он пытался представить из себя "демократа".

Но так ли оно на самом деле? Конечно же, нет. Армения вовсе не стала демократическим государством после прихода Пашиняна к власти. Наоборот, ситуация только ухудшилась - постоянные аресты политических оппонентов премьера, преследования региональных властей, выступающих против действующей власти, новые изменения в законодательстве, которые подразумевают штрафы и наказания за оскорбления Пашиняна и его семьи. Говоря о том, что "партнеры называют Армению демократической страной", армянский премьер, конечно же, намекает на недавний т.н. "Саммит демократии", организованный Байденом, куда Армению, собственно говоря, и пригласили. Напомним, что Ереван не просто был приглашен на этот саммит, который очевидно был создан, чтобы противопоставить остальные страны мира Китаю и России. Пашинян тогда заявил, что обязательно примет в нем участие. Причем, подобный ответ прозвучал именно на фоне того, что Россия дала ясно понять, среди союзников по ОДКБ она бы не хотела никого видеть на этом саммите.

Запад, конечно же, прекрасно знает о том, что Пашинян совершает репрессии. Например, на днях международная правозащитная организация Freedom House выразила обеспокоенность деградацией демократических норм и свободы слова в Армении.

"Ранее гражданина Армении признали виновным в оскорблении премьер-министра Никола Пашиняна и оштрафовали на 500 000 драмов (1 000 долларов), в соответствии с недавно принятым законом "О тяжких оскорблениях". Мы обеспокоены первым осуждением гражданина Армении в соответствии с новым законом, предусматривающим уголовную ответственность за "серьезные оскорбления" государственных должностных лиц. Это свидетельствует о явной деградации демократических норм и создает сдерживающий эффект для свободы выражения мнений в Армении", - говорилось в заявлении FH.

Мог ли Байден не знать о подобных выходках действующей пашиняновской власти? Все он знал. Тогда зачем приглашал на собирун "демократии"? Все очень просто - Байдену для закрепления своей победы на выборах были необходимы голоса более двух миллионов армян, проживающих в Соединенных Штатах. Выборы в США известны тем, что победитель может определиться благодаря недостающему мизерному проценту голосов, поэтому 2 миллиона человек из армянской диаспоры, готовых отдать все свои голоса за того, кто обещает признать "геноцид армян" и любые их прихоти, - это существенная цифра, которой Байден просто обязан был воспользоваться ради своих интересов. То есть США постоянно используют армян в своих целях, давая всякого рода обещания. Тем же самым, кстати, по примеру Байдена, сегодня занимается Франция, где в апреле пройдут президентские выборы.

Учитывая это все, немудрено понять, что единственным объяснением того, почему Армения интересна Западу, является ее диаспора, которой западные политики могут "крутить-вертеть", ибо больше у Армении нет ничего, что может ее сделать союзником какого-либо государства. Не стоит еще и забывать, что в стране почти нет природных ресурсов, а экономика из-за агрессорской политики Еревана находится в коме почти 30 лет. Поэтому Лукашенко выразил довольно правильную мысль - Армении действительно деваться некуда и никому она сама не нужна. И никакой демократии здесь нет, ибо Пашинян является тираном, эксплуатирующим законодательство в своих целях, разжигателем уголовных пресследований, репрессий, арестов.