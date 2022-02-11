Доказательство правоты президента Беларуси: такая Армения никому не интересна

Автор: Акпер Гасанов

В Армении представители оппозиции, политологи и просто граждане уже несколько дней обсуждают и возмущаются заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко. Напомню, что в интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко, говоря о перспективах присоединения новых стран к Союзному государству России и Беларуси, заявил: "Армении деваться некуда. Вы думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел".

Казалось бы, это были обидные слова для армянской стороны. Но в том и состоит специфика момента, что депутаты правящей партии "Гражданский договор", которые, услышав заявление Лукашенко, поспешили атаковать главную политическую трибуну страны и дать ему "адекватный ответ", накануне изменили свое отношение и стали более любезными.

"Такие инциденты случаются, и мы, и МИД уже отреагировали на это, так что тему можно считать закрытой", - сказал в разговоре с Аysor.am один из депутатов "Гражданского договора". При этом, видно, что в целом, официальный Ереван, сделав ряд дежурных заявлений на сей счет, поспешил "сменить пластинку". Ничего иного от государства-лузера Южного Кавказа и ожидать не стоило.

Тем более, что и ранее были случаи, когда в Армени, первично поработав на публику, затем спускали конфликт с Беларусией "на тормозах". Так, в в 2018 году премьер-министр Никол Пашинян был удивлен и возмущен тем, что президент Беларуси после закрытого заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ рассказал послу Азербайджана в Минске о том, что происходило за закрытыми дверями.

Никол Воваевич тогда даже заявил в связи с инцидентом, что удивлен тем, как человек, который 30 лет является главой государства, может позволить себе такой шаг. Это он тогда так возмущался действиями Лукашенко, делая вид, что не понимает особого, крайне доверительного характера отношений между Баку и Минском. А также того, что отношениями с нашей страной в Беларуси дорожат в разы больше, чем отношениями с РА.

"Я, конечно, должен потребовать разъяснений от президента Беларуси, и не только от президента Беларуси", - возмущался тогда Пашинян. Но, недолго музыка играла. Позже армянский премьер, касаясь собственного высказывания, заявил: "то, что я сказал, я должен сделать, все уже сделано", фактически так и не уточнив, какое объяснение он получил от беларусского лидера.

Перед нами был тогда всего лишь очередной пример классического позерства со стороны официального Еревана. Ровно тоже самое было и после того, как в Баку из Беларуси был депортирован профессиональный провокатор Александр Лапшин. В Армении сначала сначала принялись вопить, после чего смирились со случившимся, в реальности бросив на произвол судьбы одного из своих ангажированных глашатаев глупости.

Сейчас мы увидели ровно такую же модель поведения. Ничего иного в арсенале армянской стороны нет и быть не может. Потому, что она в реальности давно потеряла многие атрибуты суверенитета и независимости. К примеру, компания "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, дочернее предприятие РЖД) будет оператором железной дороги Ерасх (Араздеен - ред.) - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз, которая свяжет территории Армении и Азербайджана.

Проще говоря, Россия берет под управление армянскую часть Зангезурского железнодорожного коридора. Вот вам и реальная цена "суверенитета" и "независимости" Армении. А тем временем, ситуация в этой отсталой стране становится все более и более проблемной. Как заявил в беседе с журналистами 11 февраля представитель Республиканской партии Армении, бывший депутат парламента Гагик Минасян, Армения очень близка к дефолту, поскольку экономика держится на средствах за счет внешнего долга.

По его оценке, внутри страны не генерируются необходимые средства, нет инвестиций, нет политической стабильности. А бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, на своей странице в "Facebook" написал, что РА находится в глубоком экономическом, правовом, социальном и военно-политическом кризисе. Он напомнил, что за год госдолг страны увеличился почти на 550 млн долларов.

Кроме того, по словам Багратяна, за год резервы армянского ЦБ уменьшились примерно на 200 млн долларов. В 2021 году Армению покинул 73 571 гражданин. Таких темпов в XXI веке еще не было. В 2021 году в РА умерло на 32,3% больше людей, чем в 2019 году. Смертность на 100 тыс. жителей в Армении самая высокая среди всех стран бывшего СССР. Исходя из всего этого, не удивляешься не только обоснованной оценке, которую дал Армении президент Беларуси, но и тому, что руководство страны-лузера Южного Кавказа так спешно спустило эту тему "на тормозах".