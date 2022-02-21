Армен Саркисян перед побегом присвоил миллионы долларов

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армения, как известно, страна крайне бедная, не располагающая особыми природными богатствами и имеющая худосочный бюджет. Все понимают, что если и начинать в Армении дело, то только на средства от инвестиций, потому что как-то принять участие в финансировании какого бы то ни было проекта Ереван не в состоянии. А виноваты во всем все лидеры страны, которые, приходя к власти, то и дело занимались лишь коррупцией и присвоением средств из госбюджета. Этим занимался и Левон Тер-Петросян, в этом еще лучше преуспели Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а теперь раскрыты и мошеннические схемы Армена Саркисяна, который недавно сбежал из страны.

Достоянием общественности сделала данный факт швейцарская газета Süddeutsche, опубликовавшее международное журналистское расследование SuisseSecrets, основанное на утечке информации о банковских счетах. Согласно данным, Армен сбежал вместе с суммой, которая превышает 10 млн. долларов.

Как пишет газета, на счету бывшего президента Армена Саркисяна и его сестры Карине Саркисян в швейцарском банке Credit Suisse находилось более 10 миллионов швейцарских франков. Этот счет действовал с 2006 года и обслуживался банком до 2016 года. К тому же экс-президент не задекларировал деньги на этом счете.

27 сентября 2013 года Армен Саркисян был назначен послом РА в Великобритании. С момента своего назначения он, согласно закону, стал "лицом, обязанным представлять декларацию". При анализе деклараций, поданных в Комиссию по предупреждению коррупции, становится ясно, что ни в декларации о вступлении в должность (2013 г.), ни в годовых декларациях 2014, 2015, 2016 гг. названные выше средства бывший президент не указал.

Армянские СМИ после публикации этих фактов присвоения и коррупции обратились к Саркисяну и попросили объяснить происхождение этих денег и причину, по которой он их не задекларировал. Сбежавший Армен отказался от комментариев.

Как видим, Армен Варданович решил пойти по стопам "бывших" в лице Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна. Тем же самым, кстати, сейчас занимается и премьер Армении Никол Пашинян.

В середине января этого года армянские журналисты выкопали информацию о том, что букмекерские конторы Vivaro Media и Toto Gaming перечислили в один из пашиняновских фондов City of Smile 5 и 1 млн. драмов соответственно. А олигарх Хачатур Сукиасян раскошелился аж на 3 000 000 драмов.

Фонд вроде бы называется "благотворительным", однако неизвестно, с какой целью переведены деньги. Это вызвало недоумение у граждан Армении, которые в соцсетях обсуждают, что это может быть взятка или отмывание денег. Отмечается, что фонд специально записан на имя жены Никола Пашиняна - Анны Акопян, чтобы все не выглядело совсем прямолинейно. Также общеизвестно, что под угрозой уголовного преследования и разорения бизнеса путём административного и силового давления, бывшие чиновники и олигархи, чтобы их не трогали, зачастую переводят колоссальные суммы в разные фонды и на личные счета премьера.

СМИ также посчитали, сколько Пашинян украл из госбюджета за 2,5 года правления. В частности, выяснилось, что:

- Выше названный "благотворительный фонд" за этот период получил около $ 250 млн, и куда делись эти деньги до сих пор неизвестно;

- Всемирная организация здравоохранения выделяет Армении $ 250 млн на борьбу с коронавирусом. До сих пор не построена даже одна больница;

- Сотни миллионов долларов украдены из госбюджета РА;

- Пашинян имеет отношение к сигаретной коррупционной схеме на $100 млн.;

- В кармане правительства оказалось более $171 млн. фонда "Армения";

Кроме того, в марте 2019 года в Брюсселе был распространен закрытый доклад о коррупции в Армении. Главным коррупционером, по мнению авторов доклада, оказался премьер-министр Армении Никол Пашинян, который по подсчетам присвоил порядка 1,5 млрд. евро. В документе отмечалось, что правительство, пришедшее к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, выстроило свою коррупционную схему.

Напомним, что недавно армянское издание "Грапарак" утверждало, что у Армена Саркисяна есть в Швейцарии недвижимость, наличие которой экс-президент опровергает. Эта же газета рассказывала, что одна из наиболее вероятных причин отставки Саркисяна - его второе гражданство на Карибах.